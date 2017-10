An diesem Freitag werden sie zusammen mit Linde Burchard, die die Mönche schon mehrmals in Ladakh besucht hat, in Form eines Bildervortrags Einblicke in ihre Heimat geben. Über die beeindruckende ladakhische Bergwelt hinaus wird auch ein Schul-Projekt vorgestellt. Im Anschluss an den Bilder-Vortrag tischen die Mönche – während ladakhische Musik läuft – Momos auf, eine Spezialität aus ihrer Heimat. Damit startet die KulturKantine die Reihe „Tapaskneipe auf Reisen!“, die am 19. Januar mit einem Ausflug nach Malta fortgesetzt wird. Ab 19 Uhr Tapaskneipe „Auf Reisen!“: mit Essen, Bildern und Musik aus Ladakh