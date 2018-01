Lady Monday: Christoph Heckeler trifft Barbara Bürkle

Der vielseitige Pianist Christoph Heckeler, bekannt als Mitglied der preisgekrönten Band "Kühntett", trifft heute Abend eine musikalische Jugendliebe:

Die wunderbare Sängerin Barbara Bürkle zielt mit ihrer gefühlvollen und facettenreichen Stimme durch die Seele mitten ins Herz. Beide haben sich bereits während ihrer Sturm-und-Drang-Zeit an der Mannheimer Musikhochschule und im Bundesjazzorchester kennen und schätzen gelernt. Inzwischen hat sich Barbara Bürkle zahlreiche Auszeichnungen ersungen und wurde beim prestigeträchtigsten Jazzwettbewerb der Welt "Thelonious Monk International Jazz Competition" in Washington, D.C. von einer hochkarätig besetzten Jury auf den 4. Platz gewählt. Zusammen mit den nicht weniger geliebten Spezialisten Joel Locher am Bass und Martin Grünenwald am Schlagzeug zaubern sie ein gar köstliches Menü aus erlesenen Delikatessen der Soul-, Pop- und Jazzgeschichte und vielleicht auch einigen Originalen. Freuen Sie sich auf großartige Musik von Chaka Khan bis Gretchen Parlato - unplugged, denn Groove braucht keinen Strom, höchstens ein kleines bisschen. In diesem Sinn: Love and peace to the world. Und immer schön in die Kiste kommen.

Barbara Bürkle - Vocals

Christoph Heckeler - Piano

Joel Locher - Bass

Martin Grünenwald - Schlagzeug

http://www.barbarabuerkle.de

http://www.christophheckeler.de