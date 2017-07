Lady Monday – Cleo & Nice Brazil

Die Zusammenarbeit zwischen der Sängerin Nice Brazil (Sao Paulo-Brasil) und dem Pianist Ricardo Fiuza (Belo Horizonte-Brasil) besteht seit 2010. Bundesweit präsentierten sie die damalige Nice Brazil Duo CD „Arcobaleno“ und die letzter CD „Pra Voce“ dabei erhielten sie hervorragende Kritiken dafür.

Nun sind die beiden wieder zu hören heute Abend Live im JazzClub Kiste.

Eine Zusammenarbeit des hohen musikalischen Niveaus: Bossa-Nova & Brazil Jazz vom Feinsten.

Das musikalische Programm: Mehr als ein Bossa-Nova Abend - leichtherzig swingende Kompositionen (auch eigenen), die mit lebendigen Grooves unterlegt und einfühlsamer

Stimme interpretiert - die Seele brasilianischer Musik offenbaren. Ein Genuss für BossaNova- und Jazz-Liebhaber gleichermaßen.

Presse:

„…mit einer ausgesprochen gut ausgebildeten Stimme, die selbst

schwierigste Harmoniefolgen exzellent meistert. Ihre Leidenschaft für die

brasilianische Musik, die sie mit sehr viel Gefühl und Ausdruck interpretiert, überträgt

sich direkt auf die Zuhörer. (Mindener Tageblatt)

„…Wunderbar ! „ (Filó Machado)

„….NICE BRAZIL versteht es glänzend, auf der Klaviatur der großen Gefühle zu

spielen. Ein warmes Timbre, ein zarter Schmelz und die Fähigkeit, sich tief

musikalisch und inhaltlich einzufühlen, machten aus ihr ein vokales

Gesamtkunstwerk. Nie wird sie laut. Ihre Leidenschaft für die brasilianische Musik,

die sie mit sehr viel Gefühl und Ausdruck interpretiert, überträgt sich direkt auf die

Zuhörer.“ (Ginsheim-Gustavsburger Zeitung) von Ulrich von Mengden

...“ I listened to your recording and I like your singing very much ! You habe

excellent tone quality, intonation and fine stylistic interpretation!“

Bob Stoloff

Festivals, u.a.:

Festival da Jazz in St. Moritz - CH

Jazz Festival in Villingen Schwenningen

Tollwood Festival in München

Jazz & Joy in Worms

Cleonice dos Santos - Voice

Nice Brazil - Voice

Ricardo Fiuza - Piano