Ladys Monday - Todo Cambia: Alles andert sich

Heute möchte sich die Kontrabassistin Nataly Gonzalez ganz besonders all den Frauen widmen, die in der lateinamerikanischen Musik einen großen Einfluss hatten, sowie denjenigen, die den Geist von Freiheit und Identität trotz Unterdrückung und fremder Einflüsse am Leben gehalten haben. Es ist ferner eine Widmung an die Musikerinnen der Welt, die Nataly gerne hört und bewundert, sowie auch an alle Männer, die aus Liebe zu ihrer Frau wundervolle Werke komponiert haben. Eine Party von gezupfte Saiten die Sie nicht verpassen können. Nataly G - Kontrabass und Gesang Johannes Reischmann - Percussions Vinicius Barros - Cavaquinho und Gitarre Roberto Hurtado - Gitarre

