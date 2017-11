Läuft bei mir - Tech to House

Straight outta paradise – Felipe Alemais kommt aus einer Ecke der Erde, die unsereins dank eines Bacardi-Werbespots in den 90ern jeder allabendlich im Fernsehen bewundern durfte – aus der Dominikanischen Republik! In Punta Cana gibt es neben puderzuckerweißen Stränden, glasklarem, türkisfarbenem Wasser und jeder Menge Kokospalmen den renommierten Vibe Club, wo Felipe sowohl als Resident als auch hinter den Kulissen wirkt. Keine Kurzstrecke also, die der Mann bis Deutschland fliegt! Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass es dieses Jahr nochmal mit einem Date bei uns geklappt hat. Der Mann weiß eben, dass es auch in Heilbronn heiße Nächte und paradiesische Zustände geben kann! Moritz Scheibt und Mario Antic sorgen für Lokalkolorit, und Ihr solltet Eure Hüften auf die Tanzfläche schwingen und den Vibe des besagten Werbespots nach 2017 transportieren…