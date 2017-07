Lagerfeuerabend

Das Feuerbachquartett verleiht Pop- und Rocksongs von Muse, Adele, Led Zeppelin & Co., arrangiert für ein klassisches Streichquartett mit neuen Intros, Improvisationen und Intermezzi, seine eigene Note, ohne dabei das Original aus den Augen zu verlieren. Mit viel Humor und Unterhaltung lassen die vier jungen Streicher alle Klischees von Klassik und Rockmusik vergessen. Wettbewerbe, CD- und Rundfunkaufnahmen (BR Klassik), die Arbeit mit internationalen Komponisten und Filmmusikproduktionen („Der Krampus“) sind Meilensteine der noch jungen Erfolgsgeschichte, die das Quartett bereits quer Europas führte. Im Januar 2016 veröffentlichte das Feuerbach Quartett sein Debütalbum, 2017 folgte das zweite: „Knights and Fools“. Das Ensemble genoss ein gemeinsames Studium bei Prof. Bernhard Schmidt (Mandelring Quartett) an der Hochschule für Musik Nürnberg. Die Mitglieder des Feuerbach Quartetts sind Dozenten an verschiedenen Musikakademien in Bayern und Baden-Württemberg.

Jamila Musayeva, geboren 1987 in Baku, Aserbaidschan / Max Eisinger, geb 1993 München/ Eugen Hubert, geboren 1986 in Russland/ Lukas Kroczek, geboren1987 in Polen