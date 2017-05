Lagerfeuerabend

Stilistisch angelehnt an Zakk Wylde und Everlast ergibt die rauchige, whiskeygetränkte Stimme ein ganz eigenes, charakteristisches Flair, das alle Akustikherzen höher schlagen lässt. Die Stuttgarter Zeitung schrieb: "Ein Sound, der unter die Haut geht." Und die Lippstädter Zeitung ergänzte: "Da kommt eine ungewöhnliche, mal anders geartete Form der Romantik auf." Im Gegensatz zu seinen Projekten Killing Age (Groove Metal) und Conquered Mind zieht Jan mit diesem Akustikprojekt neue Seiten auf und vertont hauptsächlich ruhige und gefühlvolle Songs aus eigener Feder. Neben Jan an Gitarre und Gesang treibt Katharina mit Cajon und Percussion rhythmisch an. Ihre seidenzarten Backing-Vocals ergänzen die rauchige Hauptstimme zu einem runden Klangvolumen. Martin am Akustik-Bass legt einen satten Teppich darunter. Jan Nr2 an einer weiteren Gitarre steuert Solis, Licks und Harmonien zu dieser bestens gelungenen Mischung aus Blues, Rock, Grunge und Singer/Songwriter bei. Das Quartett hat in den letzten Jahren mehrere beachtenswerte CDs aufgenommen.

Besetzung: Katharina Grohmann - Gesang, Cajon, Percussion / Jan Weitzenbürger - Gesang, Gitarre / Marcin Kicyk – Bass / Jan Keller – Gitarre

Eintritt frei