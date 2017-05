Das Markenzeichen des Mössinger Musikers und Musiklehrers Theodor Kalich sind die Gitarre und die Bluesharp, von der er sagt: „Ein geniales Instrument“. Im Steinlachtal gäbe ohne seine rührige Musikschule, in der sich Jung und Alt die Klinke in die Hand geben, ohne die Workshops und Sessions, die er nimmermüde organisiert, sicherlich weitaus weniger „Handmade Music“ zu hören. Aufgewachsen im Hohenlohischen mit neun älteren Brüdern und einer Schwester schlich er sich mit Zehn schon in deren Zimmer, um mit ihren Gitarren zu spielen und deren Vinyl durchzustöbern. Er textet und komponiert. Über die Jahre sind etwa 200 Songs entstanden. Bauchlieder nennt er die Songs, die er bei seinen Performances improvisiert. Eigene Songs und Songs aus der unerschöpflichen Fundgrube der Folk-Rock-Pop-Geschichte präsentiert er bei unserem Lagerfeuerabend. Dabei interpretiert er den einen oder anderen Klassiker durchaus augenzwinkernd. Bleibt noch zu sagen, dass nach einem Konzert, das auf dem Plakat mit Theo-Live angekündigt war, ein Fan bei ihm anrief und nach Herrn „Live“ fragte. Damit wär auch geklärt, woher sein Künstlername kommt. Von sich sagt Theo: „Monoton und ohne Ton will ich nicht leben“.

www.theo-live.de