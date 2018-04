Lagerfeuerabend

Wenn man etwas als "moderne Musik" bezeichnen kann, dann ist es das, was der Akkordeonist Jordan Djević in Zusammenarbeit mit dem Gitarristen Marcel Cestari zelebriert. Eine außergewöhnliche Synthese zwischen Akkordeon und dem Einsatz von Loop-Station, Distorsion, Wah-Wah-Effekten in Verbindung mit "Fingerstyle"-Gitarre. Das ist in jedem Sinne einfach "Wahnsinn". Durch Ihre eigenen Kompositionen und den Einflüssen von Jazz, Rock, Balkan, begründen diese beiden Musiker einen eigentümlichen, unverwechselbaren Stil, welcher definitiv als World Jazz bezeichnet werden kann. Einzigartig und magisch ... kurz - pure Music !!!