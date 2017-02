× Erweitern Lakecia Benjamin

Die charismatische und dynamische Saxofonistin und Bandleaderin, Lakecia Benjamin, hat eine unglaublich elektrisierende Bühnenpräsenz und ein unverwechselbares, energetisches Saxofonspiel voller Soul und Funk. Beide Faktoren veranlassen Größen wie Stevie Wonder, Alicia Keys, The Roots oder Macy Gray regelmäßig dazu, Lakecia mit auf Tour oder ins Studio nehmen.

Auch wenn sich die Musik ihrer eigenen Formation, Lakecia Benjamin & Soul Squad, an den Klassikern von James Brown, Maceo Parker, Sly and the Family Stone oder The Meters orientiert – oder sie ihre Wurzeln auch gerne im traditionellen Jazz finden, so sind ihre Eigenkompositionen doch in hohem Maße von Dancefloor-freundlichen Grooves beeinflusst, die ihre Kompositionen auf ein ganz neues Level heben.

Lakecias sinnliches Altosaxofonspiel ergänzt jedes Stück um etwas besonderes, eigenes – so z.B. um ein schimmerndes Late-Night-Ambiente, eine kraftvolle Jazzpassage oder den straffen Funk, den sie z.T. mit einer ganzen Hornsection vorträgt.

Als gebürtige New Yorkerin, die in Washington Heights aufgewachsen ist, ist Lakecia Benjamin mittlerweile zu einer der meistgefragten Saxofonistinnen im Bereich Soul und Funk geworden.

Der Grundstein zu ihrer Laufbahn als Musikerin wurde an der Fiorello LaGuardia High School for Performing Arts gelegt, wo sie Saxofon erlernte. Im Anschluss besuchte sie das renommierte Jazzprogramm der New York’s New School University.

Schon während ihrer Ausbildung spielte sie mit Musikern wie Clark Terry und Reggie Workman zusammen, woraufhin sich weitere Kooperationen mit Künstlern wie Rashied Ali, the David Murray Big Band, Vanessa Rubin und James "Blood" Ulmer ergaben.

Durch ihre tiefe Verbundenheit zum Jazz war sie bald schon als Arrangeur und Hornsection-Leader gefragt, und die Liste der “Who is Who”, mit denen sie spielte, erweiterte sich um unglaubliche Namen wie Stevie Wonder, Alicia Keys, Macy Gray, The Roots oder Anita Baker.

Zurzeit arbeitet sie vor allem für Gregory Porter wie auch für den Comedy Star Craig Robinson & “The Nasty Delicious”.

Lakecia wurde ebenso die Ehre zuteil, bei dem Antrittsball von Barack Obama im Weißen Haus aufzutreten. Sie hat bereits vier Kontinente im Rahmen von Tourneen besucht und ihre ausgedehnten Studio-Erfahrungen beinhalten u.a. Kollaborationen mit Santigold, Maurice Brown, The Clark Terry Bigband Krystle Warren und Talib Kweili.

Nach ihrem fulminanten Auftritt im BIX vor ca. einem Jahr freuen wir uns ganz besonders, Ihnen diese spektakuläre Künstlerin erneut präsentieren zu dürfen!

Mehr Infos unter: http://www.lakeciabenjamin.com/

Besetzung: Lakecia Benjamin (sax, lead); Nicole Phifer (voc); Devone Allison (p); Jamieson Ledonio (guit); Al Carty (b); Eric Brown (dr)