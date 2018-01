× Erweitern Laki Pop Chor Laki Pop Chor

Laki-PopChor Konzert am 23.02.2018 um 20 Uhr in der Weinbrennerhalle in Untermünkheim

Erleben Sie einen Konzertabend mit groovigem Gospel und Pop, mitreißenden Rhythmen und Balladen, voller Emotionen und berührender Momente. Ohrwurm verdächtige Melodien und Mut machende Texte zeigen, dass bei Gott alle Menschen willkommen sind! Ein Hörgenuss, der ins Herz geht!

Der deutschlandweit bekannte Laki-PopChor - landeskirchlicher PopChor im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg (EJW) - präsentiert im unverwechselbaren Sound und in Begleitung seiner professionellen Live-Band das neue Programm „Welcome“.

Ein sicher unvergesslicher Abend mit unvergleichlichem Chorerlebnis!