Lakmann (live)

Am 13.10.17 erschien Lakmanns neuestes Werk "Fear of a wack Planet" bei Eartouch Ent. Das Produzenten-Team Orange Field hat sich auf der Platte ausschließlich um die Beats gekümmert und man findet – eher ungewöhnlich - keine Featuregäste auf dem Album. Heißt für den Hörer nichts anderes als: Lakmann pur auf dopen Beats! "Fear Of A Wack Planet" zeigt eine durchweg düstere Landschaft, das zerwühlte Schlachtfeld eines alternden Mannes, der aber selbst mit zitternden Fingern noch besser trifft als jeder hochmotivierte Schütze der jungen Generation. Song um Song fliegen einem die Ansagen um die Ohren, dass man am liebsten Deckung suchen möchte.Zum Album wird es kleine Tour mit einer Releaseparty und sechs exklusiven Auftritten geben. Einer davon findet am 1. Dezember im Freund & Kupferstecher in Stuttgart statt – nachdem die Vergangenheit gezeigt hat, wie gut Künstler und die Bunkeratmosphäre im Club zusammenpassen.