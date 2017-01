LAMA fräst eine verspielt-akrobatische Schneise in den Kanon des Modernen Jazz. Die vier Protagonisten der jungen deutschen Jazzszene pusten den Staub vom Regal der Säulenheiligen und katapultieren die Werke von Monk und Coleman in die Jetztzeit. Joachim Lenhardt, Volker Heuken, Alex Bayer und Jan F. Brill toben in den musikalischen Häusern der Überväter, bis die Balken wackeln und das ehrwürdige Werk wieder vor Leben strotzt.

Joachim Lenhardt (Saxophon), Volker Heuken (Vibraphon), Alex Bayer (Kontrabass) und Jan F. Brill (Schlagzeug)