Beim monatlichen Jour fixe du cinéma français wird am 6. Dezember der Film L’Amant double (F 2017, 107 Min., OmdU) von François Ozon mit Marine Vacth, Jérémie Renier und Jacqueline Bisset gezeigt. Der Erotikthriller, der lose auf dem Roman Der Andere von Joyce von Carol Oates basiert, wurde im Wettbewerb der 70. Internationalen Filmfestspiele in Cannes uraufgeführt und startet am 18. Januar in Deutschland.

Zum Film:

Chloé ist 25 Jahre alt und arbeitete lange Zeit als Model, nun ist sie allerdings weitgehend erfolglos auf Jobsuche. Diese problematische berufliche Situation sieht sie als Grund für die andauernden Magenschmerzen, die sie nun schon seit längerer Zeit quälen. Um die ihrer Meinung nach durch psychische Probleme verursachten Beschwerden loszuwerden, beginnt sie eine Therapie bei Paul. Nachdem sie sich ineinander verlieben, beenden sie die Behandlung und werden ein Paar. Damit sind Chloés Probleme erst einmal Geschichte – bis sie eines Tages entdeckt, dass Paul einen Zwillingsbruder hat, der ebenfalls als Psychotherapeut arbeitet…