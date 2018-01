Landeslehrer-Bigband Baden-Würrtemberg

Seit 2001 besteht die Landeslehrer-Bigband Baden-Württemberg (LLBB), die von dem damaligen Jazzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg Tilman Jäger gemeinsam mit Klaus-Dieter Mayer, dem Sänger der Formation, ins Leben gerufen wurde.

Schon bei der ersten Probenphase war eine komplette Bigband zusammen gekommen. Sofort war zu erkennen, dass in dieser Band ein immenses Potential steckt. Die meisten Mitspieler leiten selbst Bigbands oder Jazzcombos und spielen in professionellen Jazzensembles. So ist es auch kein Wunder, dass die Bigband nach nunmehr fünf Jahren mit knackigen Bläsersätzen, fetzigen Rhythmen gepaart mit der nötigen Präzision, eindrucksvollen Gesangsarrangements und einer großen Auswahl an Kompositionen der großen Bigbandkomponisten aufwarten kann.

Dazu kommen erstklassige professionelle Soli, die das ganze abrunden.Seit 2005 werden auch mehr und mehr Eigenkompositionen und Arrangements der Musiker in das Programm aufgenommen und verleihen der Formation damit auch ein eigenes Gesicht.

Geleitet wird die Band von Sänger Klaus-Dieter Mayer

.