Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaberorchester

Es ist das Abschlusskonzert eines im nahen Schloss Weikersheim stattfindenden Orchesterseminars, das über vier Tage in großer Besetzung gut 60 Musiker vornehmlich aus Baden-Württemberg, aber auch aus den anderen Bundesländern und dem Ausland zu intensiven Orchesterproben zusammenführt. Auf dem Programm stehen in diesem Jahr das begeisternde 2. Violinkonzert von Niccolo Paganini mit dem Schweizer Geiger Alexandre Dubach und die 4. Sinfonie von Johannes Brahms. Der Amateurorchesterverband veranstaltet diese von der baden-württembergischen Landesregierung geförderten Seminare, die unter der Leitung von Musikdirektor Volkmar Fritsche stehen, seit vielen Jahren. Allen Musikern gemeinsam ist die Freude am Musizieren außerhalb des eigentlichen Berufs. Niccolo Paganini gilt als der Violinvirtuose, der seinem Instrument keine Grenzen erlaubte und spieltechnisch keine zu kennen schien, ja, er wurde zu seinerzeit sogar als Hexenmeister auf dem Instrument bezeichnet. Das 2. Violinkonzert komponierte Paganini in Neapel 1826 vor seiner triumphalen ersten Auslandstournee. Solist in der Wandelhalle ist der Schweizer Ausnahmegeiger Alexandre Dubach, der alle sechs erhaltenen Violinkonzerte von Paganini mit dem Philharmonischen Orchester Monte Carlo auf CD eingespielt hat. Alexandre Dubach erweckte bereits in jungen Jahren die Aufmerksamkeit von Yehudi Menuhin. Als Solist mit bedeutenden Orchestern im In- und Ausland ist er ebenso zu hören wie auf ausgedehnten Tourneen und als Gast namhafter Musikfestivals. Eine wichtige Erfüllung künstlerischer Aufgaben sieht Dubach auch in seinem ausgedehnten pädagogischen Wirken und im Konzertieren abseits großer Zentren. Vor Jahren gastierte der Paganini-Spezialist mit dem befreundeten Orchester des baden-württembergischen Verbandes im Kurpark mit dem Brahms-Violinkonzert. Nach einem feinen und eleganten Thema des Orchester im ersten Satz des Konzerts setzt die Solovioline verhalten ein, gipfelt dann, wie bei Paganini üblich, in einem opernhaften Mittelteil mit fingerbrecherischen Terzen, Sexten und Dezimen. Ein zauberhaft idyllisches Adagio mit pastoralen Klängen der Sologeige führt über zum dritten Satz mit seinem einprägsamen und unverwüstlichen Thema. Den Beinamen La Campanella trägt das Rondo durch ein Glöckchen, das mit der Geige dialogisiert. Dieser aparte Einfall wurde von vielen Komponisten, darunter Franz Liszt, für ihre Werke genutzt. Paganini bleibt mit seiner Musik und seinem geigerischen Können eine der faszinierendsten Figuren der Musikgeschichte. Die vierte Sinfonie des Hamburgers Johannes Brahms ist der ungewöhnlichen Tonart e-moll geschrieben und wurde unter dem Meister selbst 1885 in Meiningen uraufgeführt. Der erste Satz wird von einem breitgesponnen Streicherthema dominiert, dem ein kraftvolles Rittermotiv der Blechbläser gegenübergestellt wird. Hier wie auch im folgenden Andante moderato zeigt sich die klare und durchsichtige Instrumentationskunst von Brahms. Nach einem an den späten Beethoven gemahnenden Scherzo greift er im Finalsatz auf die barocke Form des Cantus firmus zurück. Eine immer gleichbleibende Ton- und Akkordfolge durchzieht die gesamte Komposition dreißigmal, während Varianten und neue Gedanken hinzutreten. Das Werk endet, wie es begann, in e-Moll. Die Musikdozenten dieses Orchesterseminars des Landesverbandes Baden-Württembergischer Liebhaberorchesters sind Instrumentalisten der Staatsoper Stuttgart und des SWR-Sinfonieorchesters Stuttgart. Der Eintritt zu diesem Konzert ist für Kurkarteninhaber frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

