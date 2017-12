Närrische Amtsenthebung

Ein offizieller Höhepunkt des närrischen Treibens in Bühlertann ist die Absetzung des Bürgermeisters, der dann von der Napo abgeführt und mit Sicherheit „verwahrt“ wird.

Traditionell nach Dreikönig und nicht schon bereits am 11.11. beginnt die schwäbisch-alemannische Fastnacht in Bühlertann, Kreis Schwäbisch Hall, einer der größten Fastnachtshochburgen in Nordwürttemberg.

Fastnacht bedeutet in der rund 3.150 Seelengemeinde Bühlertann Brauchtums- und Heimatpflege. Den Närrinnen und Narren bieten wir mit unseren Veranstaltungen ein lustiges und schönes Programm und jede Menge guter Laune und Heiterkeit.

Messe für Narren

Machtübernahme

Großer Fastnachtsumzug

After-Umzugs-Party