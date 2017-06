Landy Hop Party

„ Landy Hop“ ist das Synonym für Lindy Hop Tanzen auf dem Land

Die Zachersmühle ist ein Ort, wo Natur und Kultur zusammentreffen und vor allem auch Kinder und Familien immer willkommen sind. Eine Open Air Tanzfläche, der Spielplatz daneben, Esel, die grasen, auf der anderen Seite der Bach. Um das Natur Pur-Erlebnis nicht nur beim Tanzen zu genießen, können Eltern sich mit ihren Kindern und wer gerade keinen Workshop hat, bei der Wildkräuterwanderung vergnügen. Auch wird es die Gelegenheit zum gemeinsamen Essen geben. Die Uhrzeiten sind dementsprechend familienfreundlich gehalten. Beim Spielplatz wird einTipi aufgestellt sein, wo die sich Kinder auch bei ungemütlicherem Wetter (was es nicht geben wird) aufhalten können. Das Naturerleben wird komplett, wenn man sich auch für eine Zeltübernachtung auf der nahegelegenen Wiese entschließt. An solch einem schönen Ort lässt es sich ein ganzes Wochenende entspannt aushalten. Die Zachersmühle bietet die hintere Wiese kostenlos zum Zelten an, an dessen Waldrand sich sogar eine kalteFreiluftdusche befindet. Welcome kids!! Welcome families!!

Ab 19 Uhr: Große Swing Party mit Laney & the Snappy Rhythm Gang und DJ K-Birdy, Shows von Elze und Joris und den „Ballroom Dynamites“ Laney & the Snappy Rhythm Gang

Man nehme: Eine leidenschaftliche Swingtänzerin mit ausdrucksvoller Stimme, einen Jazz-Musiker, der mit Tenor-Saxofon, Sopransaxophon und Klarinette vielfältige Klangwelten erschafft, sowie eine erlesene Auswahl an Jazz-Virtuosen an Piano, Kontrabass und Schlagzeug und eine Prise Vintage-Lifestyle - das Ergebnis ist Laney mit ihrer Snappy Rhythm Gang aus Stuttgart, eine authentische Swing-Band in ihrem Element. Die bezaubernde Sängerin Laney und ihre sympathische Gang aus meisterhaften Jazzmusikern haben sich dem tanzbaren Swing verschrieben und nehmen Sie mit auf eine Reise in die 30er und 40er Jahre der goldenen Swing-Ära. Der rhythmische Drive und die durch ihre variantenreiche Instrumentierung sprühenden Songs lassen das Tanzfieber um sich greifen und keineFüße stillstehen.