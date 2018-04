Lange Kunstnacht

Tag der offenen Tür im Kulturpark Dettinger, offene Ateliers, Kunst, Musik und Bewirtung .

Programm:

Alte Steingießerei, 18 Uhr Eröffnung der Ausstellung „ARTenvielfalt“. Die Ausstellung zeigt Arbeiten aller derzeit im Kulturpark Dettinger tätigen Künstler. Begrüßung: Bürgermeister Frank Buß Grußwort: Landrat Heinz EiningerAteliergebäude, ab 18.30 UhrDie Künstlerateliers im Ateliergebäude sind geöffnet. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und erleben Kunst dort, wo sie entsteht!Erdgeschoss: Verena Könekamp, Wolfgang Thiel, Manuela Tirler, Shinroku ShimokawaObergeschoss: Ibrahim Kocaoglu, Werner Fohrer, Elsa Farbos, Valentin Leuschel, Ines SkirdePferdestall, ab 18.30 UhrIn der Kunstwerkstatt der Initiative Mahlwerk präsentieren die Künstlerin Siri Paflitschek und der Gastkünstler Altazzo aus Kuba ihre Arbeiten.Kino im KontorWolfgang Thiel zeigt in seinem Schaulager Kurzfilme, die u.a. im Kulturpark entstanden sind.Folkrock mit „Us and Them“, 17 bis 19.30 UhrDie Plochinger Band „Us and Them“ sorgt mit eigenen lyrischen Rocksongs für gute Laune.Swing mit der „Plotown Bigband“, 20 bis 22 UhrDie „Plotown Bigband“ wurde von ehemaligen Mitgliedern der Bigband des Gymnasiums Plochingen gegründet. Sie lieben den Jazz und begleiten mit Swing und Latin entspannt durch den Abend. Kulinarische Angebote, ab 17 UhrMediterranes vom BouleclubAn der Boulebahn bewirtet der Bouleclub mit Prosecco, französischem Wein, verschiedenen Quiches und feinen Lachshäppchen.Getränke aus dem PferdestallHier gibt es Bier und alkoholfreie Getränke.CafémobilEspresso, Latte macchiato und andere Kaffeespezialitäten mit und ohne Alkohol vom Coffee Bike.