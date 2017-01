Lange Nacht der Museen

16 – 19 Uhr Junges Schloss Im Kindermuseum lädt die Mitmachausstellung „7 SuperSchwaben. Helden und Erfinder im Jungen Schloss“ zum Entdecken und Ausprobieren ein. Eine Kreativwerkstatt und Ritterspiele machen außerdem Lust auf die kommende große Mitmachausstellung „Die Ritter. Leben auf der Burg“.

19 – 2 Uhr Altes Schloss und Haus der Musik im Fruchtkasten In der Großen Landesausstellung „Die Schwaben. Zwischen Mythos und Marke“ dreht sich alles um die berühmt-berüchtigten Bewohner des „Ländles“. Ein schwäbischer Street Food Markt in Kooperation mit der tat&drang Eventagentur lädt zum kulinarischen Verweilen im Arkadenhof ein. Zwei weitere, in interkultureller Zusammenarbeit entstandene Präsentationen eröffnen neue Blickwinkel: die Foto-Ausstellung „Schwabenzug“ im Arkadenhof und das Kunstprojekt „Mein schwäbisches Ich“ im Museumsfoyer. Musikfreunde kommen im Haus der Musik auf ihre Kosten. Der Sänger Jürgen Deppert unterhält mit der humorvollen Darbietung bekannter Opern auf Schwäbisch.