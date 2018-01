Lange Büchernacht

Am 2. Februar wird die Stadtbücherei in der Kalebskelter wieder zum Metzinger Wohnzimmer. Silent Reading Party nennt man diese Veranstaltungen in Amerika. An diesem Abend kann in aller Ruhe gestöbert geschmökert und gespielt werden. Endlich wieder ein Abend ohne Telefon, Fernseher und Internet – Zeit also um in aller Ruhe ein Buch zu lesen und einzutauchen in spannende Geschichten und fremde Welten. Hyggelig nennen das die Dänen und machen ein Feuer im Kamin, öffnen eine Flasche Wein, laden Nachbarn und Freunde dazu ein, machen es sich gemütlich und lesen einfach.