Am 29. und 30. Juli 2017 findet auf dem großen Parkplatz des TECHNIK MUSEUM SPEYER das elfte LANZ Bulldog-Treffen statt. An diesen beiden Tagen treffen sich über hundert dröhnende, tuckernde, blubbernde und knatternde Traktoren und Landmaschinen aller Art, allen voran Fahrzeuge der historischen Marke LANZ. Zusätzlich werden auch historische Schlepper und Landmaschinen anderer Hersteller präsentiert. Gastmarke ist dieses Mal Hanomag. Das Treffen bietet die Möglichkeit, einige der schönsten Schlepper bei Vorführungen und einer Parade durch Speyer in Aktion zu erleben. Diese Ausfahrt wird an beiden Tagen des Treffens jeweils um 13 Uhr durchgeführt. Ein besonderes Highlight ist ein vom Modell-Hof Geitlinger/Hochstadt präsentiertes 40 m2 großes Diorama. Dieses zeigt unterschiedliche landwirtschaftliche Flächen sowie verschiedene Bauernhöfe mit vielen, zum Teil ferngesteuerten Modellen im Maßstab 1:32. Des Weiteren gibt es einen kleinen Ersatzteile-Markt, Rundfahrten mit historischen LANZ Bulldogs und einen Geschicklichkeitswettbewerb, bei dem der Fahrer mit seinem Bulldog einen Slalomparcours entlangfahren muss.

Für die Teilnehmer und Besucher gibt es neben den Vorführungen der Fahrzeuge auch einen kleinen Ersatzteile Markt. Höhepunkt an beiden Tagen ist die traditionelle Ausfahrt durch die Stadt Speyer. Der auffällige Fahrzeugkorso startet an beiden Tagen um 13.00 Uhr im TECHNIK MUSEUM SPEYER. Die knapp einstündige Tour geht über das Industriegebiet quer durch Speyer, vorbei am Speyerer Dom und wieder zurück aufs Museumsgelände. Zuschauer können, falls noch Platz auf den Traktoren ist, gerne mitfahren.