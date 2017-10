Las Migas: vente conmigo

× Erweitern Las Migas

Im November 2016 waren die vier spanischen Musikerinnen aus Barcelona auf einer langen Gastspielreise durch die USA. Auch bei uns haben sich die Migas in den letzten Jahren einen Namen gemacht, nun soll nach ihren aktuellen Erfolgen in ihrem Heimatland Spanien der große Durchbruch in Mitteleuropa gelingen.Vom 23. November bis zum 04. Dezember 2017 werden sie eine Promotion Tournee durch Mitteleuropa absolvieren.

Las Migas sind:

Marta Robles git

Alicia Grillo git

Roser Loscos violin

Alba Carmona voc, dance