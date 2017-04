Der LaserSport Cup Süd ist das Sportereignis für begeisterte Lasertag-Teams! An drei Standorten im süddeutschen Raum können die Spieler in einem sportlichen Turnier gegeneinander antreten. Im April, Juni und September findet in Stuttgart, Biberach und Bruchsal jeweils ein Turnier statt.

Ziel der Turniere ist es, neben der sportlichen Leistung, unter anderem LaserTag auch in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und zu etablieren. LaserTag – auch Laserspiel genannt – ist ein Freizeitsport, bei dem die Spieler versuchen, Aufgaben auf einem speziellen Parcours zu erfüllen. Generell ist das Spielprinzip vergleichbar mit einer modernen und technisierten Variante von Räuber und Gendarm. Als Hilfsmittel stehen den Spielern dabei ungefährliche Infrarot-Signalgeber zur Verfügung. LaserTag fordert und fördert Teamfähigkeit, ein schnelles Reaktionsvermögen, Taktik, Kooperation, Bewegungsfreude und Frustrationstoleranz.

Es gibt tolle Preise zu gewinnen! Auch für das leibliche Wohl wird mit Steak und Wurst vom Grill gesorgt sein.

Anfang Mai startet PowerLaser Stuttgart den Cup in ihrer Arena in Stuttgart-Stammheim.

Einlass: 10:00 Uhr

Turnierbeginn: 11:00 Uhr

Anmeldeschluss: 26. April 2017

Weitere Informationen und die Anmeldung findet ihr unter: http://www.powerlaser.info/lasercup.html