Lass‘ Krachen! – Die große Faschingsparty

Alle Faschingsfreunde können sich auf die legendäre Faschingsparty in der MHP Arena freuen! Mit Tobee, den Bands Good News und The Rebel Tell Band sowie DJ Paraiso sind dabei vier Partygaranten am Start. Tobee, der Partystar von der Playa de Palma, sorgt mit Partyhits wie »Lotusblume« oder »Schlauchboot« für Stimmung. Good News bringt kernige Rocksongs auf die Bühne, die den Puls beschleunigen und die Schlagerbilly-Band The Rebel Tell Band vereint Schlager und Rock auf verrückte Art und Weise. Was wäre eine Party ohne Plattenaufleger? DJ Paraiso gilt als ein Paradiesvogel seiner Zunft und wird in der MHP Arena gute Laune bis zum Morgen verbreiten. Auch die Narren-Ober-Liga Guggen Kornwestheim wird sich in schillernden Kostümen unter die Party-People mischen.