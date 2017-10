Lasse Matthiessen - When we collided Tour'17

präsentiert von Intro, ByteFM

Es sind diese zutiefst aufrichtigen, durchtriebenen wie erhabenen, bittersüßen Symphonien, die der dänische Musiker Lasse Matthiessen gefühlvoll und zerbrechlich, aber auch ungestüm und zwingend zum Ausdruck und nicht selten zum Explodieren bringt. Eine Wandelbarkeit mit Sinn für das Essentielle, die immer wieder Betonung findet.

Erinnert sein zuletzt erschienenes Album "Wildfires" noch an cineastischen Rock mit Kammerfolk-Einschlag, wagt nun sich Matthiessen auf neues Terrain hin zum Leader einer Band, die große Inszenierungen geradezu herausfordert. Was auf "Wildfires" bereits seinen Anfang fand, wird nun weiter ausgebaut und spiegelt sich in vielen seiner neuen Songs wieder. Spätestens wenn sich die neu ins Repertoire aufgenommenen Tastenklänge wie Glitzer über die voluminösen Soundstrukturen legen, ist klar, dass hier kompromisslos etwas Neues, etwas Größeres geschaffen wird.

Lasse Matthiessen ist live aufrichtig, authentisch und berührend. Am Ende zählt für ihn die Interaktion mit dem Publikum, denn er schreibt Musik, um zu erzählen und zu teilen.

www.lassematthiessen.com