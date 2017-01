Last-Minute-Englisch für die Reise

Was heißt "Apotheke" auf Englisch und was bitte schön sind "Chicken Wings"? Sie stehen im Flughafen am Schalter und wollen erklären, dass Ihr Anschlussflug schon weg ist? Oder im Restaurant serviert Ihnen der Kellner eine leckere Pizza, aber kein scharfes Messer? In manchen Reisesituationen ist es ärgerlich, wenn es mit der Kommunikation nicht klappt. Gerade für Situationen am Flughafen, im Hotel oder Restaurant ist es hilfreich, ein paar Begriffe in entspannter Atmosphäre - mit einer Tasse Tee oder Kaffee - einzuüben, bevor es in den Urlaub geht!