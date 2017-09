Late Night Session

Einmal mehr Late Night in der Liquid-Bar in der Kelter.

Zum fünften Mal in Folge, diesmal von Mittwoch bis Samstag, endet der Jazz & Klassik Abend im Liquid. Dieses Jahr ist es Axel Kühn, der ansonsten jeden ersten Montag im Monat an gleicher Stelle The Art of Jazz präsentiert, der zu Sessions mit den unten genannten Musikern lädt, zu denen je nach Lust und Laune auch Kollegen aus den vorangegangenen Konzerten stoßen.

Daraus ergeben sich immer wieder spannungsvolle Begegnungen von bemerkenswerter Qualität. In der besonderen Atmosphäre der Liquid Bar.

Von den ausgezeichneten Drinks ganz zu schweigen.

Jumaa, Stimme, Tasten

Christoph Heckeler, Piano

Axel Kühn, Bass

Martin Grünewald, Schlagzeug