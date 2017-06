Philip Bölter ist "der mit dem Wuschelkopf", "der mit der Gitarre", "der, der heute hier und morgen dort ist". "Nie vorhersehbar, fast schon perkussiv schlägt er in die Saiten und

entwickelt eine unglaubliche Dynamik, so dicht, so variabel und mit unglaublich einfallsreichen Variationen unterläuft er charmant alle Erwartungshaltungen in seinem Spiel und findet in seinen Interpretationen permanent neue Varianten. Alles wirkt mühelos und kommt von Herzen. Es dauert immer nur wenige Takte, bis dieser leidenschaftliche Musiker mit seinem natürlichen Auftreten und einer einzigartigen Mischung aus Charme, Esprit und Können die Zuhörer auf seine Seite gezogen hat.“

Philip loopt ohne zu loopen. Er tritt die Bass-Drum auf seiner Stompbox, schlägt die Snare auf den Saiten, spielt den Bass, die Akkorde und die Melodie – alles auf einmal! Doch klingt es immer noch frisch und spontan, nicht statisch einstudiert. Philip weiß was er tut...

nicht immer, aber das macht es umso interessanter.

Über die letzten zen Jahre veröffentlichte er acht Alben, darunter ein Live-Album sowie eine Vinyl, er spielte über 1.000 Konzerte, schrieb mehr als 120 Songs und machte einen

Exkurs zu „The Voice Of Germany“. Er ist Preisträger des "Robert Johnson Guitar Awards" und Gewinner des "Deutschen Rock & Pop Preises (Beste Country-Band

2012)“.

Bölter bleibt weiterhin autonom und erledigt alles in Eigenregie - ohne Plattenvertrag, Booking-Agentur oder Management. Er sucht nicht den schnellen Weg ins Radio, sondern nachhaltiges kreatives Werk. Es ist gegen die Kunst, diese dem Publikum durch derartige Vertriebswege aufzuzwingen. Jeder hat die Wahl sich für oder gegen kulturelle Vielfalt zu entscheiden, wenn er sie sucht und wirken lässt.

late nite unplugged geht so:

franz.K sucht die interessantesten (meist) regionalen Künstler_innen aus, sie spielen für euch (meist) unplugged und in Wohnzimmeratmosphäre.

Beginn 21.00, 3 Sets à 20 Minuten, immer zur vollen Stunde

Eintritt frei, Hutspende erwünscht

Bewerbungen unter cultureclub@cafe-nepomuk.de