Lateinamerikanische Klänge mit der Stadtkapelle Herrenberg

× Erweitern Sommerfarben Stadtkapelle

Heiße Rhythmen, mitreißender Bläser-Sound und die imposante Stimme der Deutsch-Brasilianerin Marianne Martin: Das sind die perfekten Zutaten für einen Lateinamerika-Abend mitten im Gäu. Die Stadtkapelle Herrenberg entführt die Besucherinnen und Besucher am 4. Juli in die heißen musikalischen Gefilde Mittel-und Südamerikas.

Unter der Leitung ihres Dirigenten Michael Kraus lässt die Stadtkapelle gefühlvolle Melodien ebenso erklingen wie freudige und feurige Tanzrhythmen. Hierbei dürfen auch viele bekannte Melodien zum Mitsummen oder gar Mitsingen nicht fehlen. So wird auf dem Marktplatz ein beeindruckendes Arrangement der Filmmusik zu „Children of Sanchez“ mit einem Gänsehaut-Solo am Flügelhorn ebenso erklingen wie ein Medley der bekanntesten Titel von Gloria Estefan. Und spätestens wenn Marianne Martin zum Mikrofon greift und Hits wie „The Girl from Ipanema“ und „Copacabana“ anstimmt, werden die Zuschauerinnen und Zuschauer meinen, den Sand der berühmten Strände Rio de Janeiros zwischen ihren Zehen zu spüren. Kurzum: Sie erwartet ein berauschender Abend lateinamerikanischer Lebensfreude!