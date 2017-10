Session today: Latin Jazz - Power - Emotion In Buenos Aires kommt die Musik aus aller Welt zusammen. Auch die Musik des argentinischen Schlagzeugers Daniel Messina ist das Ergebnis einer Verschmelzung verschiedenster Stile Das in der Stuttgarter Szene bereits bekanntes Trio interpretiert die modernen, aber in der Tradition seines Landes stehenden Eigenkompositionen Messinas auf lebendige, sensible Art und Weise. Mit seiner melodiösen und kraftvollen Musik bringt es dem Publikum die Gefühle und Erlebnisse eines in Argentinien aufgewachsenen Musikers nahe. “Wir geben das Beste, während wir das tun, was wir wirklich lieben. Wir wachsen in jedem Konzert mehr zu einer Einheit zusammen“. Das Trio um den Drummer aus Buenos Aires macht Gefühle sozusagen hörbar: von Schwelgen in melancholischen Stimmungen bis zum Ausbruch von Energie, von Tango bis zum Modern Jazz. Eine Reise durch die spannende und rhythmisch außergewöhnliche Musikwelt Südamerikas. Es wird garantiert ein emotionsgeladenes Konzert sein! feat: Ull Moeck- Piano Mit dieser Montagsreihe in der Kiste, will Antonio Cuadros De Béjar das grosse Spektrum des Latin Jazz aufzeigen. Latin Jazz ist bei Leibe keine neue Musikrichtung, aber leider wird sie von Jazz Interessierten und vielen Musikern Falsch eingeordnet, und auf Bossa Nova oder Samba beschränkt. Obwohl schon viele grosse Musiker wie, Dizzie Gillespie, Mongo Santamaría, Ray Barretto, Wes Montgomery, Paquito DʼRivera, Arturo Sandoval, uns schon gezeigt haben dass es keine Grenzen für das Genre gibt. Bei “Latin Affairs” wird das nun bestätigt, Rhythmen wie Mambo, Cha-Cha-Chá, Bolero, Son, werden mit Swing, Funk, und Jazz-Balladen, gemischt. Im modernen Latin Jazz dieser Musiker, werden inzwischen nicht nur Afrokubanische und Brasilianische Rhythmen gespielt, sondern die ganze Palette an Rhythmen die in ganz Lateinamerika und im Jazz zu finden sind. Die Musiker der Reihe “The Mondays Sessions” sind: Antonio Cuadros De Béjar, Bolivien - Gitarre Branko Arnsek, Slowenien - Bass Daniel Messina, Argentinien - Drums & Composition Das Trio wird ergänzt mit verschiedenen Gästen, die je nach Musikalischer-Thematik, dazu eingeladen werden. www.danielmessina.de www.cuadrosdebejar.de