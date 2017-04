ANTONIO CUADROS DE BÉJAR & LATIN AFFAIRS “The Monday Sessions” Session today: "Latino im Herzen" Aus Mangel an portablen Klavieren kam der Pianist Hartmut Zeller schon in seiner Jugend in Berührung mit allerlei Tasteninstrumenten, elektromechanisch, röhrenverstärkt oder voll mit Schaltern und Drehreglern. Nach vielen Jahren im Ausland blieb er seinen „TastenSchätzchen“ treu und reiste mit Fender Rhodes im Kofferraum durch halb Europa und vertonte diverse Filme und Filmchen mit analoger Technik, spielt immer wieder im Bereich des eigentlich totgesagten 70er Jazzrock und gegenwärtiger Elektroimprovisation, spielt aber gerne und routiniert mit seinen Latinofreunden von Latin Affairs! www.hartmutzeller.de feat.: Hartmut Zeller - Keys, Andy Kemmer - Bass Mit dieser Montagsreihe in der Kiste, will Antonio Cuadros De Béjar das grosse Spektrum des Latin Jazz aufzeigen. Latin Jazz ist bei Leibe keine neue Musikrichtung, aber leider wird sie von Jazz Interessierten und vielen Musikern Falsch eingeordnet, und auf Bossa Nova oder Samba beschränkt. Obwohl schon viele grosse Musiker wie, Dizzie Gillespie, Mongo Santamaría, Ray Barretto, Wes Montgomery, Paquito DʼRivera, Arturo Sandoval, uns schon gezeigt haben dass es keine Grenzen für das Genre gibt. Bei “Latin Affairs” wird das nun bestätigt, Rhythmen wie Mambo, Cha-Cha-Chá, Bolero, Son, werden mit Swing, Funk, und Jazz-Balladen, gemischt. Im modernen Latin Jazz dieser Musiker, werden inzwischen nicht nur Afrokubanische und Brasilianische Rhythmen gespielt, sondern die ganze Palette an Rhythmen die in ganz Lateinamerika und im Jazz zu finden sind. Die Musiker der Reihe “The Mondays Sessions” sind: Antonio Cuadros De Béjar, Bolivien - Gitarre Branko Arnsek, Slowenien - Bass Daniel Messina, Argentinien - Drums Das Trio wird ergänzt mit verschiedenen Gästen, die je nach Musikalischer-Thematik, dazu eingeladen werden. www.cuadrosdebejar.de