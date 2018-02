Lauffen will es wissen: Musik

MUSIK - Warum musizieren die Lebensfreude steigert

Vortrag und Wissenschaftstalk mit Prof. Dr. Ulrich Mahlert, Professor für Musikpädagogik an der Universität der Künste in Berlin und Mitgründer sowie Mitherausgeber der Zeitschrift "Üben & Musizieren".Musik machen ist eine der intensivsten Ausdrucksmöglichkeiten, die Menschen sich geschaffen haben. Doch warum? Musizieren hat diverse, für die individuelle Entwicklung sowie das persönliche und soziale Wohlbefinden wichtige Funktionen. Im Musikmachen erfahren Menschen auf vielfältige Weise Glück - kurzfristige "Gänsehaut-Erlebnisse oder das lebensperspektivische Glück, das in der Körper, Geist und Seele erfüllenden Tätigkeit liegt. Musizieren bedeutet auch den eigenen kulturellen Horizont zu erweitern und darüber hinaus Zuhörer emotional zu erreichen. Gerade in Zeiten von Migration und zunehmender Heterogenität kann gemeinsames Musizieren einen wichtigen Beitrag leisten, um sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden. Bereichert wird der spannende Vortrag durch drei anspruchsvolle Darbietungen von Schülern der Musikschule Lauffen und Umgebung.