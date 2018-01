Lauffen will es wissen: Polarforschung

Als Expeditionsleiter mit dem Forschungsschiff METEOR unterwegs im SüdpolarmeerVortrag und Wissenschaftstalk mit Prof. Dr. Gerhard Bohrmann, Professor für Allgemeine Geologie und Meeresgeologie an der Universität Bremen im MARUM-Zentrum für Marine Umweltwissenschaften. Er nahm an 47 Schiffs-Expeditionen teil, 10 davon in der Antarktis und 5 in der Arktis. Mehr als 2000 Kilometer von der südamerikanischen Landmasse entfernt liegt das Inselgebiet Südgeorgiens isoliert im atlantischen Sektor des Südpolarmeeres. Durch die geographische Lage inmitten des antarktischen Ringstromes ist die Insel intensiv vergletschert. Während einer Forschungsexpedition der METEOR untersuchten Geowissenschaftler unter der Leitung des Bremer MARUM Anfang 2017 die Schelfgebiete Südgeorgiens, dessen Festlandsockel die zehnfache Fläche der Insel überdeckt. Expeditionsleiter Gerhard Bohrmann berichtet über die überraschende Ergebnisse der Forschungsfahrt, bei der die Wissenschaftler mehr als 1600 Gasaustrittstellen entdeckten, an denen Erdgas aus dem Meeresboden austritt.