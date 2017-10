× Erweitern laufmamalauf im Marstall

Am Dienstag, 07. November startet im Marstall Ludwigsburg in Kooperation mit LaufMamaLauf wieder ein innovatives neues Fitnessangebot für Mütter. In den Wintermonaten wird das Einkaufs-Center immer Dienstagmorgens vor Ladenöffnung zum Fitness-Center für Mütter mit Kind und Kinderwagen.

Das wirkungsvolle Trainingskonzept fokussiert auf intensives Toning mit gezieltem Kraftausdauertraining für alle Muskelgruppen. Die kompetente Anleitung durch ausgebildete LaufMamaLauf-Trainerinnen sorgt dafür, dass das Training schnell Wirkung zeigt. Die einstündigen Kurse starten immer dienstags um 9:00 Uhr. Kursende ist pünktlich um 10:00 Uhr, wenn die Cafés und Geschäfte bereits geöffnet sind. So lassen sich Sport, Schorle und Shoppen hervorragend verbinden.

Juliane Braun, lokale LaufMamaLauf-Partnerin in Ludwigsburg, leitet die Kurse im Marstall. Sie sieht gleich mehrere Vorteile des Konzepts: „Zum einen haben die Frauen die Möglichkeit, ihre Kinder zum Training mitzubringen. Ein Babysitter ist also nicht nötig.

Zum anderen bietet der Marstall eine perfekte Trainingsfläche. Wir nutzen die großen Freiflächen im Center und können unsere Kurse wind- und wettergeschützt anbieten. Perfekt für alle, denen es im Herbst und Winter bei unseren Outdoor-Kursen zu ungemütlich ist, aber die auch nicht kleinen, überhitzten Kursräumen trainieren wollen. Und das Beste ist natürlich, dass die Teilnehmerinnen im Anschluss gleich das Center für einen Cafébesuch oder Besorgungen nutzen können.

Anne Marschner, Centermanagerin des Marstalls sieht das ebenso: „Für uns bietet die Kooperation mit LaufMamaLauf- und das Angebot der Fitness-Kurse die Möglichkeit, unser Center zu einem lebendigen Ort mit Erlebnischarakter zu gestalten. Morgens vor Ladenöffnung ist hier ja ausreichend Platz. Und die Einkaufsmöglichkeiten nach dem Kurs bieten den Frauen einen angenehmen Zusatznutzen – das freut uns sehr.“

Termin: immer dienstags von 9:00-10:00 Uhr, Winterpause voraussichtlich vom 25.12.2017 – 01.01.2018 Kosten: ab 8,17 EUR pro Kursstunde