Lauras Stern - Musical für die ganze Familie

Laura kann nicht schlafen und sieht, wie ein Stern direkt vor dem Haus auf den Bürgersteig fällt. Sie nimmt ihn mit in ihr Zimmer. Doch am nächsten Morgen ist der Stern verschwunden... Damit fängt eine fantastische Sternenreise an: Laura fliegt mit ihrem Freund Teddy durch die Sockengalaxie auf der Suche nach ihrem Stern. Bei Frau Luna finden sie ihn schließlich gut behütet wieder. Laura erkennt, dass sie ihren Stern loslassen muss, um ihn behalten zu können.