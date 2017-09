Musical

Als Laura wieder einmal nicht schlafen kann und aus dem Fenster schaut, sieht sie, wie ein Stern direkt vor dem Haus auf den Bürgersteig fällt. Laura nimmt den Stern mit in ihr Zimmer. Doch am nächsten Morgen ist der Stern verschwunden... Damit beginnt die faszinierende Bilderbuchgeschichte von „Lauras Stern“. Genau an diesem Punkt beginnt auch das Musical und nimmt die großen und kleinen Zuschauer auf eine fantastische Sternenreise mit. „Laura Stern“ von Klaus Baumgart ist einfach eine zauberhafte, poetische Geschichte. Für Kinder ab 3 Jahren.