Bei Werner Höfer waren es sonntags 6 Journalisten aus 5 Ländern live im Fernsehen. Am Samstag, 6.8., sind es 6 Musiker aus 5 Bands live in Rottenburg auf der Bühne am Neckar. Bei „Layla - the Eric Claptopn Songbook Project“ spielen sie im S&P Schänzle die Songs, die Eric Clapton altershalber nur noch in den USA auf die Bühne bringen will: Layla, Crossroads, Sunshine of your Love, Cocaine, Tulsa Time, Wonderful tonight und und und. Das Eric Clapton Songbook Project mit den Gitarristen Jochen Bruche, Jörg Heinkel, Siegfried Klaschka und Jürgen Hesse an Keyboards, Martin Beiter am Bass und Gerd Schäfer am Schlagzeug gibt es nur selten zu erleben. Aber der Sommer 2016 und die entspannte Atmosphäre direkt am Neckarufer in Rottenburg machen´s bei südländischer Gastronomie möglich. Bei schönem Wetter ab 19 Uhr. Auch bei schlechtem Wetter 19 Uhr, denn wir finden alle Schutz unter Schirmen, Pavillon und Dach.