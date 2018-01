Lazi Akademie Infotag

Du suchst einen Ausbildungs- oder Studienplatz im Bereich Werbung, Gestaltung, Fotodesign oder Film und Medien? An der Lazi Akademie kannst du dich zum staatlich anerkannten Fotodesigner, Film & Mediendesigner oder Grafik- & Kommunikationsdesigner ausbilden lassen.

Am Infotag bekommst du Einblick hinter die Kulissen einer professionellen und praxisorientierten Medienausbildung. Lass dich durch den Campus führen, werfe einen Blick in die Foto- und Filmstudios, ins Grafikstudio, in die Kreativwerkstatt und in die Schneideräume. Lerne unsere Unterrichtsräume kennen und seht Medien und Multiplex-Shows in unserem Kino. Schnupper etwas von der Atmosphäre, vom Miteinander an der Lazi.

Am Infotag erhältst du:

✓ Führung durch den Akademie Campus✓ Live-Fotoshooting im Studio✓ Live-Dreh einer Filmszene✓ Studentenarbeiten