Die Cajun-Swamp-Groove-Band Le Clou seit mehr als 30 Jahren das meist ausverkaufte Lab mit unnachahmlichen Sumpf-Rock’n’Roll. Fundament ist die traditionelle Cajun-Musik, entstanden in den Tanzschuppen Louisianas als Unterhaltungsmusik der französischen Einwanderer, die ihre mitgebrachte europäische Musik mit den Wurzeln des Blues und Rhythm and Blues sowie kreolischen Klängen anreicherten. Die Multiinstrumentalisten von Le Clou bedienen sich dieses traditionellen Erbes, authentisch mit Geige und Cajun-Akkordeon dargebracht, und packen in Form von E-Gitarre, Bass und Schlagzeug eine ordentliche Portion Rock’n’Roll drauf. Traditionelle instrumentale Two-Steps wechseln sich mit bluesgetränkten Swamp-Rock-Nummern ab, und zur Auflockerung wird auch mal eine Ballade eingestreut, in der die Okarina oder die Flöte lyrisch die Federführung übernimmt.Michel David – Gesang, Gitarre, Geige, Frottoir Yves Gueit – Gesang, Cajun-Akkordeon, Flöten, Klarinette, Saxofon Johannes Epremian – Gesang, Geige, Gitarre, E-Gitarre, Dobro Gero Gellert – Bass Ralph Schläger – Schlagzeug