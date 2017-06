Le Clüb mit Agents Of Time (live)

× Erweitern Le Clüb

Das unfassbare Live-Techno Trio aus Italien endlich live bei uns in Heidelberg! Pflichttermin für alle House & Techno Fans weit und breit!LE CLÜB ist mittlerweile eine feste Institution für alle Liebhaber elektronischer Klänge in der Region. Er erinnert sich an die Traditionen der Clubkultur, denn es steht die Musik und das Tanzen im Vordergrund. Das Ursprüngliche kommt bei LE CLÜB zur vollen Geltung. Feinste elektronische Musik wird Euch von Heidelberger Szene DJs, aber auch von auserwählten Gästen präsentiert, hinzu kommt eine stimmungsvolle Dekoration, die den Abend zu einem besonderem und einmaligen Erlebnis macht. Die DJs nehmen euch dabei auf Reisen in aufregende Klangwelten mit, ausschlaggebend ist eine superbe Auswahl, galant getroffen und gekonnt gemixt.