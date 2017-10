Le Clüb mit Kollektiv Turmstrasse

× Erweitern Kollektiv Turmstraße

Als Kollektiv Turmstraße taggenau vor einem Jahr das letzte Mal bei Le Clüb in der Halle02 auftraten, haben sie ein unglaubliches Feuer der Liebe entfacht! Und da diese unvergessliche Nacht uns allen und insbesondere den beiden sympathischen Hamburgern noch so gut in Erinnerung geblieben ist, war gleich danach klar: die Fans von Le Clüb brauchen die beiden Nordlichter so schnell es geht wieder! Im November ist es nun endlich wieder so weit: Kollektiv Turmstraße erneut Live in Heidelberg, zwar nicht in der Turmstraße, dafür aber wieder im Kollektiv mit ihren ergebenen Fans! Die Halle02 war das letzte Mal bis zum Rand gefüllt! Sichert euch daher so schnell es geht eure Tickets im Vorverkauf! Wir freuen uns schon jetzt auf ein Comeback der Güteklasse A! Seid gespannt auf die ultimative Abrissparty, hier bleibt kein Tanzbein still stehen! Hier ist Euphorie gepaart mit Schweiß ein Garant!Das letzte Mal rundeten unsere Vinylfreaks Ben Loco und Silence.kls den Abend perfekt ab, so dass auch am Ende noch der Saal voll war! Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass die beiden auch diesmal wieder dabei sein werden. Kann es noch besser werden? Ja, aber nur mit EUCH! Heidelberg tanzt! Im Kollektiv! Türmt die Halle!