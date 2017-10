Ludwig van Beethoven Konzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester C-Dur op. 56 »Tripelkonzert« | Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21

Antje Weithaas Violine, Maximilian Hornung Violoncello, Till Fellner Klavier

Le Concert Olympique | Jan Caeyers Leitung

Zu Ludwig van Beethoven hat der Dirigent Jan Caeyers eine ganz besondere Beziehung: Er verfasste eine Biografie des Komponisten, die weltweit als Referenzwerk gilt. Doch damit nicht genug, gründete der Belgier 2010 mit Le Concert Olympique ein Ensemble, in dem rund 45 Musiker aus den besten europäischen Orchestern – beispielsweise dem Amsterdamer Koninklijk Concertgebouworkest und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks – projektweise zusammenkommen, um Werke Beethovens und seiner Zeitgenossen adäquat zu interpretieren. Allerdings umfasst das Repertoire der Musiker nicht nur bekannte Werke wie die letzte, für London komponierte Sinfonie Joseph Haydns oder den nur fünf Jahre später entstandenen sinfonischen Erstling Beethovens. Es sind vor allem die weniger bekannten Kompositionen, deren sich das Ensemble – dessen Name auf die legendäre Pariser Konzertreihe der 1780er-Jahre, »Le Concert de la Société Olympique«, zurückgeht – annimmt. Beispielsweise Beethovens einzigen und nur selten zu hörenden Konzertes für drei Solo-Instrumente und Orchester, bei dem die Solisten – mit den Ausnahmemusikern Antje Weithaas, Maximilian Hornung und Till Fellner exquisit besetzt – sowohl einzeln als auch im Trio und in unterschiedlichen Zweiergruppierungen das Publikum mit dem reizvollen Spiel fein austarierter Klangfarben erfreuen.