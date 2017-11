Le Fly (HH)

× Erweitern Daniel Feistenauer Le Fly

Nach zwei Alben, einer Live-DVD, zahlreichen Headliner-Clubtouren und endlosen und ausgiebiegigen Festivalsommern, support-Shows für Bands wie Pantéon Rococó, The Offspring und The Baseballs, erscheint im September 2017 LE FLY´s drittes Studioalbum über ihre selbst gegründete Plattenfirma „St. Pauli Tanzmusik“ überall Im Handel.LE FLY sind Deutschlands aufrechte Kreuzzügler für die Momente, in denen Irrsinn, musikalischer Geschmack und grenzenloser Begeisterungswille einen gemeinsamen Nenner finden. Wo Spackentum und ernsthafte Ambition keine Gegensätze, sondern eine Einheit sind. Wo St. Pauli, der vielleicht schrägste Stadtteil einer internationalen Metropole, seinen schäumenden Soundtrack bekommt. Ihre Musik ist „ne gemischte Flyschplatte, Hauptsache es knallt“, wie Rapper Schmiddlfinga erklärt. Was meint, dass bei ihnen Rap, Rock, Reggae, und vieles mehr aufeinander knallt. Wir freuen uns auf neun ausgebuffte und aufgeweckte Schräghänger mit der Neigung zum hyperaktiven Unterhaltungs-Extrem und dem norddeutschen Schalk im Augenwinkel, die das Gebot der Kiez-Religion verstanden haben: Leb’ wie Du willst. Mach deinen Kram. Wir mögen dich trotzdem.