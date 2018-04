Leaves Eyes, Mayan, Almanac

Die deutsch-norwegische Band Leaves‘ Eyes ist in der Szene für ihre einzigartige Verbindung aus epischen Melodien und mystischen Texten bekannt. Seit Jahren sind die Konzerte der Band ausverkauft, denn vor allem live sind die Musiker eine absolute Wucht! Wer in die norwegische Märchenwelt eintauchen und gleichzeitig mit krassen Symphonic-Metal-Tönen wieder herauskatapultiert werden will, der ist bei Leaves‘ Eyes genau richtig!Die Band wurde von Sängerin Liv Kristine Espaneas und ihrem deutschen Ehemann Alex Krull im Sommer 2003 gegründet. Liv Kristine stammt aus Norwegen und war in ihrer Heimat bereits mit der Band Theatre of Tragedy musikalisch unterwegs. Alex Krull hingegen hat mit Atrocity seine eigene Band. Bei ihrer gemeinsamen Arbeit unter dem Namen Leaves‘ Eyes vereinen die Musiker ihr einmaliges Talent und schaffen etwas absolut Magisches! Die Musik von Leaves‘ Eyes überzeugt seit der Gründung der Band Fans und Kritiker, denn Leaves‘ Eyes haben mit ihrem verzerrten Gitarrensound zusammen mit Livs prägnanter Stimme ihren ganz eigenen Stil gefunden. Die norwegischen Wurzeln der Sängerin zeigen sich vor allem in den besonderen Texten der Band, die mal von Wikingern, mal von Märchengeschichten handeln. 2015 haben Leaves‘ Eyes ihr Album „King of Kings“ herausgebracht. Auch auf der neuesten Platte sind die Musiker ihrem einzigartigen Stil aus komplexen Klängen und tiefgründigen Texten treu geblieben. Die Konzerte von Leaves‘ Eyes sind für jeden Symphonic Metal-Fan eine Pflichtveranstaltung!