Leben am Bach - Wir bauen eine Unterwasserlupe

Wie lassen sich die Tiere am Bach am besten beobachten? Wie aus einer Libellenlarve eine richtige Libelle wird und wann man in freier Natur selbst auskundschaften kann wie sie schlüpfen? Im Museum gibt es Tipps und Tricks und man erfährt, worauf man achten muss. Was alles am Bach für Tiere und Pflanzen leben, wird gemeinsam in den Ausstellungen erkundet. Außerdem kann jeder die kleinsten und verrücktesten Tierchen unter dem Mikroskop bestaunen. Am Schluss wird die selbst gebaute Wasser-Lupe ausprobiert, die zu weiteren Forschungszwecken mit nach Hause genommen werden kann.