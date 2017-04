https://moritz-admin.metropublisher.com/filecenter/175991/download/Leben_und_Arbeiten_mit_Verstorbenen_4.jpg?cb=7275e2ca9af57f4349df76b4c37a2c7b

Die Welt der Verstorbenen umgibt und durchdringt unsere Welt ganz unmittelbar. In vielen Lebensbereichen können die Verstorbenen eingreifen, sowohl in einer tragenden als auch in einer er schwerenden Weise. Viele von uns kennen das Erleben, von einem geliebten verstorbenen Menschen begleitet oder unterstützt zu werden. Genauso gibt es aber auch diejenigen Verstorbenen, welche, im Umraum der Erde hängen geblieben, erhebliche seelische Belastungen, soziale Schwierigkeiten bis hin zu schweren Erkrankungen verursachen. Ihre Welten sind in unserer Zeit recht zugänglich geworden und ein bewusster Umgang mit ihnen ist eine notwendige Voraussetzung für eine gesunde Gestaltung unseres eigenen Lebens

Montag, 8. Mai, 19.30 Uhr

Kosteneuro 7 / Rentner 5 erm. 4 / bis 21 J. 2

Vorbestellungen sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Abendkasse eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn.