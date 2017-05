Lebendiger Neckar 2017

Hirschhorn erweitert auf zwei Tage – erstmals mit Weinstand

In Hirschhorn wird der Neckar am 3. Juni-Wochenende besonders lebendig. Denn der gemeinsame Aktionstag „Lebendiger Neckar und AOK-Radsonntag“ ist in diesem Jahr auf zwei Tage erweitert und startet bereits am Samstag, den 17. Juni 2017 (ab 18 Uhr), mit Musik und Wein und was sonst noch dazu gehört. Der Weinstand auf der Slip-Anlage am Neckarufer feiert in diesem Jahr Premiere. Weinfreunde können dann exzellente...