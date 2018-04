Zwei Tage Erlebnis pur in Hirschhorn

Das dritte Juni-Wochenende steht in Hirschhorn auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des Neckars – dem gemeinsamen Aktionstag „Lebendiger Neckar und AOK-Radsonntag“. Nach einem überaus gelungenen Auftakt im Vorjahr hat der Gewerbeverein Hirschhorn das Fest auch in diesem Jahr um ein Weinfest auf zwei Tage erweitert und startet bereits am Samstag ab 18 Uhr. Wieder wird ein Weinstand eingerichtet, an dem ein rundes Dutzend exzellente Weine aus verschiedenen...