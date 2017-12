Lebensumbrüche! Wie geht es bitte jetzt weiter?

Martin Fröhle zeigt Wege auf zur Neuorientierung im Leben mit Hilfe unterschiedlicher Möglichkeiten .

Naturcoaching: Die Natur ist einer der besten Helfer und Lehrer, denn sie liefert uns anschauliche Modelle für die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Wir sind ein Teil der Natur, die uns Spiegel sein kann, damit wir unsere innere Natur erkennen.

Medizinwanderung: Mit Hilfe einer klaren, einfachen Anleitung und mit einer persönlich wichtigen Fragestellung in die Natur hinausgehen. Und sich von dem was dann geschehen kann berühren lassen.

Die uralten Kräfte des Medizinrades nutzen: Alles in unserer Wahrnehmung des Lebens ist in Bewegung. Das Medizinrad bietet uns einen wertvollen Blick auf all die ständigen Veränderungen vom Tageslauf zum Gang durch das Jahr, zu einem Weg durch ein Menschenleben und allen Rhythmen des Seins.

Visionssuche: Der Stimme unseres Herzens folgen, Lebensaufgabe erkennen und das Leben in seiner bunten Vielfalt annehmen können. Verbunden mit der Frage "Kannst Du Dich daran erinnern, wer Du warst, bevor Dir die Welt gesagt hat, wer Du sein sollst?"

Alle Themenbereiche werden vorgestellt, Beispiele benannt und dann dürfen wir uns in unserem Leben entscheiden:Entweder, dass wir daran glauben, dass wir ein Sandkorn sind, welches der Wind vor sich hintreibt, und dass alles nur zufällig geschieht.Oder wir glauben, dass wir einen göttlich gewollten freien Willen haben, der es uns ermöglicht, einen eigenen, einzigartigen Weg zu gehen, angebunden an ein unerschütterliches Vertrauen, in genau diesem Vertrauen gehalten zu sein, ohne jede Wertung in der Liebe Gottes und der Schöpfung!